Власти Перми наказали управляющую компанию, которая обслуживала дом на Горняков, где рухнули балконы
В Перми власти прокомментировали ситуацию с рухнувшими балконами в доме по ул. Горняков, 7.
Как сообщили в администрации Дзержинского района Перми, дом по ул. Горняков, 7 признан аварийным и подлежащим сносу. Решение было принято еще 29 марта 2018 года. Он находится в управлении ООО «НЭКСТ».
7 марта 2019 года Администрация Дзержинского района Перми составила протокол об административном правонарушении в отношении общества.
- В ООО «НЭКСТ» направлено требование о незамедлительной уборке снега и льда с крыш жилых домов, - сообщили в администрации района. – Завтра, 14 марта администрация района проведет рейд по обследованию домов, находящихся в управлении этой управляющей организации, информация о выявленных нарушениях будет направлена в надзорные органы.
Напомним, упавший снег снес несколько балконов в доме по ул. Горняков, 7. Дом вот уже год признан аварийным, но люди продолжают жить в ужасных условиях.
- Вот и на этот раз, снег упал с крыши вниз и «прихватил» с собой несколько балконов, - сообщают пермяки.
ИСТОЧНИК KP.RU