Власти Перми наказали управляющую компанию, которая обслуживала дом на Горняков, где рухнули балконы

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-13T14:35:45+03:00

Дом был признан аварийным еще год назад

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В Перми власти прокомментировали ситуацию с рухнувшими балконами в доме по ул. Горняков, 7.

Как сообщили в администрации Дзержинского района Перми, дом по ул. Горняков, 7 признан аварийным и подлежащим сносу. Решение было принято еще 29 марта 2018 года. Он находится в управлении ООО «НЭКСТ».

7 марта 2019 года Администрация Дзержинского района Перми составила протокол об административном правонарушении в отношении общества.

- В ООО «НЭКСТ» направлено требование о незамедлительной уборке снега и льда с крыш жилых домов, - сообщили в администрации района. – Завтра, 14 марта администрация района проведет рейд по обследованию домов, находящихся в управлении этой управляющей организации, информация о выявленных нарушениях будет направлена в надзорные органы.

Напомним, упавший снег снес несколько балконов в доме по ул. Горняков, 7. Дом вот уже год признан аварийным, но люди продолжают жить в ужасных условиях.

- Вот и на этот раз, снег упал с крыши вниз и «прихватил» с собой несколько балконов, - сообщают пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU