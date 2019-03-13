2019-03-13T13:20:48+03:00
Звезды

Пермский «Спаситель» вернулся из Ватикана на свое прежне место

Скульптура Христа экспонировалась на выставке «Русский путь: от Дионисия до Малевича» в базилике Святого Петра
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермская художественная галереяфото: Пермская художественная галерея
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Пермский «Сидящий Спаситель» вернулся из путешествия в Ватикан и занял свое место в постоянной экспозиции деревянной скульптуры. Скульптура экспонировалась на выставке «Русский путь: от Дионисия до Малевича» в базилике Святого Петра с 19 ноября 2018 года по 17 февраля 2019 года вместе с шедеврами из собрания Третьяковской галереи. Среди других работ – «Явление Христа народу» Иванова, «Тройка» Перова, «Христос в пустыне» и «Неутешное горе» Крамского и другие.

- «Сидящий Спаситель» относится к XVIII веку и в галерею привезена из церкви Воскресения Христова Соликамска, - говорят в Пермской художественной галерее. - Изображение входит в состав сюжетов страстного цикла и отсылает к последним часам земной жизни Христа, которые он провел в военном лагере, поругаемый римскими солдатами. Образ печального и сосредоточенного Христа – один из самых выразительных в пермском собрании. Христос погружен в горестное раздумье, ведет внутренний монолог и отстранен от внешних событий, от той мучительной реальности, в которой он находится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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