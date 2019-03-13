«За сутки квартира вся разрушилась». В Перми крыша дома практически развалилась

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-13T13:00:47+03:00

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В Перми социальные сети пестрят сообщениями об обрушениях крыши, балконов и крыш. Весна вновь застала управляющие компании врасплох. Очередное ЧП произошло в доме по ул. Карбышева, 32 в микрорайоне Гайва.

- Очень переживаю за знакомую, за сутки квартира вся разрушилась, потолок упал, - пишет в соцсетях пермячка. – Молодая мама с двумя маленькими детьми живут в опасности.

Также пермячка указала, что дом обслуживает УК «Кабельщик». Жительница дома неоднократно обращалась в УК, но коммунальшики никаких мер не предпринимали.

- Три недели назад стало капать с потолка, обращались в управляющую компанию, - говорит автор поста. - В ответ - тишина. Сейчас в квартире просто невозможно жить, она полностью разрушилась.

Пермяки посоветовали хозяйке квартиры и ее подруге обратится в прокуратуру или подать на управляющую компанию в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU