2019-03-13T12:14:40+03:00
Происшествия

В Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки

Собака обследовала находку, там оказались только личные вещи
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 13 марта, в Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг». Кто-то забыл сумку. Руководство торгового центра приняло решение вывести всех на улицу. Была включена пожарная сигнализация.

- Сообщение о подозрительном предмете в ТЦ «Айсберг» поступило около 11.30, - прокомментировали нам в краевой полиции. – На место происшествия выехал кинолог с собакой. В сумке оказались личные вещи. Никакой угрозы они не представляли.

Ранее мы писали, что в Прикамье обрушилось здание школьного спортзала из-за ошибок в проектировании. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. 7 марта в селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала на территории местной школы. К счастью, жертв и пострадавших не было, само здание не использовалось. Дети занимались физкультурой в коридоре школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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