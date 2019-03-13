В Перми найден водитель «Тойоты», по вине которого девушка на «Мерседесе» угодила в столб

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-13T11:55:21+03:00

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Пермская Госавтоинспекция сообщила о том, что установлена водителя «Тойоты Ленд Крузер», по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие 11 марта на перекрестке Ленина и Крисанова. Около 8 утра «Мерседес», уходя от столкновения с внедорожником, врезалась в фонарный столб. Водитель «Ленд Крузера» место аварии оставил.

- Водитель «Мерседеса» не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения, - сообщили в ГИБДД Перми. - В ходе проведения административного расследования было установлено, что водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения, создав помеху «Мерседесу».

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя «Ленд Крузер Прадо», им оказался 27 летний мужчина. В отношении него составлен административный материал.

В Госавтоинспекции напомнили, что оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Перми девушка на "Мерседесе", уходя от аварии, угодила в столб.11-03-2019 08:41 ДТП на перекрестке ул. Ленина - ул. Крисанова, г. Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU