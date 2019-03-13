В Перми с 13 по 15 марта будет на время отключено аналоговое ТВ
С 13 по 15 марта в Перми в связи с обследованием телебашни временно будет приостановлено аналоговое телерадиовещание, сообщает краевой радиотелевизионный передающий центр.
Сегодня, 13 марта до 13 часов были отключены основные аналоговые каналы, а с часу дня до 17 часов не будут вещать некоторые радиостанции, в том числе «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк» и другие.
Завтра вновь будут отключены радиостанции с 9 до 13 часов, а 15 марта утром не убудут вещать ТВ-каналы, а с 13 до 17 часов – радио.
С графиком отключения и списком программ можно ознакомиться здесь.
Напомним, в 2019 году в России прекратится аналоговое телевещание. Уже 15 апреля полностью перейдут на цифровое эфирное вещание еще 20 регионов страны, включая Москву и Московскую область.
В Пермском крае аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов прекратится 3 июня. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
ИСТОЧНИК KP.RU