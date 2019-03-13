2019-03-13T11:20:03+03:00
Общество

В Перми с 13 по 15 марта будет на время отключено аналоговое ТВ

В это время будут обследовать телебашню
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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С 13 по 15 марта в Перми в связи с обследованием телебашни временно будет приостановлено аналоговое телерадиовещание, сообщает краевой радиотелевизионный передающий центр.

Сегодня, 13 марта до 13 часов были отключены основные аналоговые каналы, а с часу дня до 17 часов не будут вещать некоторые радиостанции, в том числе «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк» и другие.

Завтра вновь будут отключены радиостанции с 9 до 13 часов, а 15 марта утром не убудут вещать ТВ-каналы, а с 13 до 17 часов – радио.

С графиком отключения и списком программ можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2019 году в России прекратится аналоговое телевещание. Уже 15 апреля полностью перейдут на цифровое эфирное вещание еще 20 регионов страны, включая Москву и Московскую область.

В Пермском крае аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов прекратится 3 июня. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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