2019-03-13T11:06:04+03:00
Происшествия

«Заступился за даму». Мужчина битой избил соседа, который ударил женщину табуреткой

Теперь 41-летний мужчина предстанет перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске соседи весело проводили время. Они выпивали втроем вместе с дамой. 41-летний мужчина ушел с застолья, оставив женщину вместе с соседом. Но 34-летний мужчина зачем-то ударил даму табуреткой. Узнав об этом, сосед вернулся и избил негалантного кавалера битой.

34-летнего мужчину увезли в больницу. Сотрудники клиники сообщили о происшествии в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье за вымогательство осудили криминального авторитета и его братков. Они требовали у бизнесмена из Чайковского 600 тысяч рублей. В мае прошлого года они подъехали к офису предпринимателя и сказав, что нужно поговорить, посадили в машину и увезли в гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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