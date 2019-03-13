2019-03-13T09:50:46+03:00
Общество

В горнолыжном центре «Губаха» состоится праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»

Самые веселые и дружные соревнования сезона пройдут 16 марта
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фото организаторов мероприятияфото организаторов мероприятия
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В субботу, 16 марта, на учебном склоне горнолыжного центра «Губаха» (пос. Первомайский, ул. Краснооктябрьская, 28) пройдут веселые соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!». Участников праздника ждут незабываемые игры, смешные конкурсы, веселые состязания от творческой группы Парка Горького. Памятные подарки достанутся каждому. А победителей ждут призы от партнеров мероприятия.

Принять участие в празднике «Мама, папа, я – спортивная семья!» могут все желающие независимо от уровня катания и возраста. Нужна только предварительная регистрация в социальной сети VK и в «Поляной станции» в день соревнований. Справки по телефону 8 (342) 259-34-37

Начало соревнований в 12 часов.

Напомним, что в горнолыжном центре «Губаха» для спортсменов и любителей спорта подготовлены 18 трасс протяжённостью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 метров. Кроме того, к услугам гостей 6 бугельных подъёмников, сноупарк «LuckyPark», сноутьюбинг, фрирайд, гостиницы и рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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