2019-03-13T09:39:33+03:00
Общество

Максим Решетников принял участие в совещании Совета Безопасности России и полпреда Президента РФ в ПФО

Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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В Ижевске состоялось совместное выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В числе глав регионов ПФО в работе совещания принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников, а также представители контрольного управления Президента РФ, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения в регионах ПФО. В 2018 году количество ДТП в округе выросло на 0,9% (до 37585). За этот период на дорогах области погибло более 3,6 тыс. человек, получили ранения 48 тыс. человек. В ДТП погибли 122 ребенка, почти 5 тыс. детей получили травмы различной степени тяжести.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что этих жертв можно было избежать – более трети аварий в округе происходит из-за плохого освещения, разбитых дорог и отсутствия барьерных ограждений.

Одной из главных причин сложившейся ситуации полпред назвал дефицит финансирования региональных программ по повышению безопасности дорожного движения и призвал к их пересмотру и актуализации.

Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на важность решения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, в майском Указе Президента перед госорганами власти поставлены задачи в этой сфере.

Полпред обратил внимание глав регионов округа на необходимость разработки собственных проектов для достижения показателей федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Отметим, в Пермском крае по итогам 2018 года, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сократить долю аварийных участков на 7%, в планах на следующий год – сократить еще на 14% и довести долю дорог в Пермской агломерации в нормативном состоянии до 67%. В 2018 году в регионе направлено в 2 раза больше, чем направлялось на развитие дорожной сети в 2016 году – 12,9 млрд рублей. Объем финансирования дорожной отрасли сохранится в ближайшие три года.

Вторым вопросом, который обсуждался на Совете Безопасности, стала диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

На территории округа более 200 оборонных предприятий, где работает около 310 тыс. человек – около 13% от общей численности сотрудников всех промышленных предприятий округа.

Наибольшее количество оборонных заводов расположено в Нижегородской, Саратовской, Самарской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и в Пермском крае. Задачу перевести часть их производства на мирные рельсы поставил Президент России Владимир Путин.

Игорь Комаров напомнил, что доля продукции гражданского и двойного назначения, выпускаемой на предприятиях ОПК, к 2020 году должна быть не менее 17%, к 2025 году достигать 30%, а еще через пять лет составить половину от общего объема.

Полпред подчеркнул, что работа по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК должна коррелировать с реализацией национальных проектов по ключевым направлениям развития страны, которые определены Главой государства в майском» Указе.

«В рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта. Необходимо обеспечить максимальное использование потенциала ОПК для этих целей», – подчеркнул Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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