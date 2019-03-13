«В стиле девяностых». В Прикамье за вымогательство осудили криминального авторитета и его братков

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-13T11:06:39+03:00

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В Чайковском 59-летний криминальный авторитет вместе с молодыми братками вымогали 600 тысяч рублей у местного бизнесмена. Действовали они в стиле девяностых. В мае прошлого года они подъехали к офису предпринимателя и сказав, что нужно поговорить, посадили в машину и увезли в гараж.

Там молодые братки под руководством «старшего товарища» били его, угрожали убить, если он не отдаст им 600 тысяч рублей. Бизнесмен попросил у вымогателей время для поиска необходимой суммы. Спустя сутки они вновь приехали к офису предпринимателя и напомнили о долге.

В тот же день в результате специальной операции с участием бойцов Росгвардии вымогатели были задержаны.

Состоялся суд. Он приговорил двух мужчин к двум и двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего, руководителя банды приговорили к двум годам колонии строгого режима. Четвертый участник группы вымогателей отделался условным сроком. Кроме того, каждый из них должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/696827" frameborder="0"></iframe> В Прикамье за вымогательство осудили криминального авторитета.

ИСТОЧНИК KP.RU