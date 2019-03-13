«Подарок на совершеннолетие». В Прикамье горе-родитель заплатил 900 тысяч рублей алиментов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-13T09:07:19+03:00

Мужчина 10 лет не платил сыну, а перед 18-летием выплатил весь долг

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В Краснокамске нерадивый отец 10 лет уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей. Мужчина избегал встреч с судебными приставами, скрывал получаемые доходы. За 10 лет долг вырос до 900 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, должника ограничили в праве на управление транспортным средством.

- Отработав положенное время, алиментщик сделал правильные выводы, - сообщили в службе судебных приставов. - В преддверии дня рождения сына, которому в мае этого года исполнится 18 лет, мужчина решил сделать ему подарок и полностью выплатил весь долг по алиментам. После такого поступка бывшая супруга гражданина отозвала исполнительный лист.

Ранее мы писали, что в Прикамье жених погасил долги, чтобы вылететь на собственную свадьбу. Долг был небольшой, но из-за него молодого человека не выпускали за границу

ИСТОЧНИК KP.RU