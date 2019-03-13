В Перми в годовщину воссоединения Крыма с Россией выступит Марина Хлебникова

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-13T08:11:35+03:00

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В Перми гостьей праздника в честь воссоединения Крыма с Россией станет заслуженная артистка России Марина Хлебникова. Концерт состоится в центральном парке им. Горького 18 марта. Перед зрителями выступят пермские артисты. А кульминацией вечера станет концертная программа с участием заслуженной артистки Российской Федерации Марины Хлебниковой. До начала концерта все желающие смогут угоститься горячей кашей и чаем. Начало программы – 17 часов.

Напомним, что 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией, согласно которому в составе Российской Федерации появились новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Жители России в этом году отметят годовщину в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU