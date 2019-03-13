В Перми женщина-водитель внедорожника сбила 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-13T08:02:24+03:00

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Авария случилась 12 марта в Дзержинском районе Перми около 16.30. 33-летняя женщина на «Фольксвагене Тигуан» выезжала с парковки на ул. Петропавловской. Она сдавала задним ходом и сбила 10-летнюю школьницу. Девочка шла вдоль проезжей части по линии тротуара. Пострадавшая госпитализирована в больницу с переломом ноги. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми появилось видео, как девушка на «Мерседесе», уходя от столкновения, врезается в столб. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Крисанова. Девушка на «Мерседесе», уходя от столкновения с «Тойотой», резко повернула вправо и врезалась в дорожный столб. Водитель внедорожника «Тойота» посмотрел на ДТП и спокойно поехал дальше. Теперь полиция ищет свидетелей ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU