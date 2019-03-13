2019-03-13T08:56:45+03:00
Происшествия

«Нужно помочь маме». Детский омбудсмен попросила разобраться в ситуации с малышом из Перми, которого избили и выставили на балкон

Подозреваемого в преступлении дали пять суток ареста
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова направила ходатайство в городскую комиссию по делам несовершеннолетних Людмиле Гаджиевой с просьбой детально разобраться с ситуацией с избиением полуторагодовалого мальчика.

- Не должно быть цели забрать мальчика из семьи, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка Пермского края. – Нужно помочь маме выйти из этой ситуации, оказать ей поддержку и «наставить на путь истинный.

С отчимом работают правоохранительные органы, а с мамой должны поработать органы опеки, оказать ей всяческую поддержку.

- В любом случае, нужно сделать все возможное, чтобы помочь ребенку, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 10 марта отчим избил малыша, которому 1 год и 4 месяцев, и выкинул на балкон. Вызванные соседкой бойцы Росгвардии урезонили дебошира. Мальчика нашли на балконе, он госпитализирован в больницу. А мать, по словам соседки, вернулась домой только около 6 утра. Отчима, находившегося в состоянии опьянения, доставили в дежурную часть. Ему дали пять суток ареста. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью мальчику возбуждено уголовное дело на отчима. В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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