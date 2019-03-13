2019-03-13T07:21:44+03:00
Происшествия

В Перми появилось видео, как девушка на «Мерседесе», уходя от столкновения, врезается в столб

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Крисанова
Константин КЯКИНЕН
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фото: "АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР,ПЕРМЬ"фото: "АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР,ПЕРМЬ"
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В Перми ищут водителя «Тойоты», из-за которого произошла авария в центре города. ДТП произошло 11 марта на перекрестке улиц Крисанова и Ленина. Дирекция дорожного движения Перми разместила видео на своем Youtube-канале.

Девушка на «Мерседесе», уходя от столкновения с «Тойотой», резко повернула вправо и врезалась в дорожный столб. Водитель внедорожника «Тойота» посмотрел на ДТП и спокойно поехал дальше.

- Разыскиваются свидетели ДТП и автолюбители, у которых сохранилась запись аварии на видеорегистраторе, - сообщили в группе «Аварийный комиссар» «ВКонтакте».

Ранее мы писали, что в Перми машина такси на большой скорости врезалась в магазин электроники. Водитель «Рено» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Авария произошла утром, около шести часов. 27-летний водитель «Рено Логана» на большой скорости ехал по шоссе Космонавтов со стороны улицы Свиязева в сторону улицы Промышленная. Машина вылетела с трассы, врезалась в столб, а затем в витрину магазина электроники.

В Перми девушка на "Мерседесе", уходя от аварии, угодила в столб.11-03-2019 08:41 ДТП на перекрестке ул. Ленина - ул. Крисанова, г. Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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