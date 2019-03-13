«Падают балконы и рушатся потолки». Пермяки жалуются на управляющие компании, которые не убирают снег с крыш

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-13T09:08:14+03:00

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Фотографиями обрушившегося потолка поделились хозяева квартиры на третьем этаже дома по ул. Куйбышева, 149. По словам авторов фото, они много раз обращались в управляющую компанию «Мой дом», но там ничего не предпринимали. И вот ночью потолок упал, написали они в группу «ПОДСЛУШАНО.ПЕРМЬ».

Пользователи сети разделились на два лагеря – одни считали, что хозяева должны были сами предотвратить аварию, другие винили управляющую компанию. В одном, они были едины, что хорошо, что никто не пострадал.

А в Дзержинском районе упавший снег снес несколько балконов в доме по ул. Горняков, 7. Дом вот уже несколько лет признан аварийным, но люди продолжают жить в ужасных условиях.

- Вот и на этот раз, снег упал с крыши вниз и «прихватил» с собой несколько балконов, - сообщают пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU