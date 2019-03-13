2019-03-13T06:44:43+03:00
Общество

В Перми многострадальный манеж «Пермь Великая» должен открыть двери после 20 марта

Сейчас ведутся работы по укреплению несущих конструкций
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Накануне министр строительства Пермского края Михаил Сюткин выступил перед депутатами Законодательного Собрания. Отвечая на вопросы парламентариев, он заявил, что многострадальный манеж «Пермь Великая» начнет работу после 20 марта.

По словам Михаила Сюткина, сейчас в манеже ведутся работы по укреплению несущих конструкций. После их завершения манеж сможет начать работу.

Напомним, что футбольный манеж должен был открыться еще в конце 2016 года, однако сроки ввода в эксплуатацию объекта постоянно откладывались. В марте прошлого года там даже начали проводить тренировки, но после выявленных недостатков его снова закрыли.

Также Михаил Сюткин заявил, что строительство зоопарка идет по графику. В марте этого года завершится строительство первой очереди, вторая будет введена в 2020 году.

Кроме того, в планах правительства приступить к реконструкции зданий завода имени Шпагина под Художественную галерею в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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