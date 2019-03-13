2019-03-13T06:30:41+03:00
Общество

Пермяк отсудил у продавца стоимость смартфона в двойном размере

Он купил сотовый телефон, а тот полностью не заряжался
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермяк приобрел в магазине смартфон Samsung G 950 Galaxy стоимостью 38 990 рублей. Телефон оказался с изъяном – он периодически не полностью заряжался. Покупатель обратился в магазин с требованием вернуть деньги, но продавцы ему отказали.

Тогда покупатель заказал независимую экспертизу. Она обнаружила недостаток – эпизодически операционная система прекращает выполнение заряда аккумулятора устройства. При этом, этот дефект является производственным.

В ходе рассмотрения дела судом установлен факт нарушения прав потребителя. Магазин должен выплатить пермяку стоимость смартфона в размере 38 990 рублей, неустойку - 25 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей и штраф в соответствие с Законом о защите прав потребителей в размере 12 500 рублей. На покупателя возложена обязанность возвратить продавцу некачественный смартфон, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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