2019-03-13T06:20:21+03:00
Происшествия

Руководство сельхозкооператива «Северный» в Соликамске, где погибли коровы, оштрафуют

На ферме захоронили туши животных только после сообщений СМИ
Константин КЯКИНЕН
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Руководство и сам сельскохозяйственный производственный кооператив «Северный» в Соликамске оштрафуют, сообщили в Госветинспекции.

С начала февраля по 10 марта на СПК «Северный» погибли после отела 2 коровы и 5 телят в возрасте до 3 месяцев. Туши утилизировали в специально оборудованной для этих целей печи только после публикаций в социальных сетях и СМИ.

- Ситуация недопустимая, сказала и. о. заместителя начальника Госветинспекции края Марина Кульневская. - Руководство СПК «Северный» объяснило складирование трупов тем, что нужный специалист находился на больничном, и не смог произвести вынужденный убой скота.

В ведомстве также отметили, что на «Северном» массового падежа скота нет. Отход скота – 0,9%. То, что руководство своевременно не утилизировало туши павшего скота – серьезнейшее нарушение. И руководство кооператива, и сам «Северный» как юридическое лицо будут привлечены к административной ответственности. Руководителю грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому лицу – от 500 до 700 тысяч рублей.

Также животных хозяйства проверили лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Результат по всем экспертизам отрицательный. Тем не менее, ситуация на СПК «Северный» взята Госветинспекцией под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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