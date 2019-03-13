Руководство сельхозкооператива «Северный» в Соликамске, где погибли коровы, оштрафуют
Руководство и сам сельскохозяйственный производственный кооператив «Северный» в Соликамске оштрафуют, сообщили в Госветинспекции.
С начала февраля по 10 марта на СПК «Северный» погибли после отела 2 коровы и 5 телят в возрасте до 3 месяцев. Туши утилизировали в специально оборудованной для этих целей печи только после публикаций в социальных сетях и СМИ.
- Ситуация недопустимая, сказала и. о. заместителя начальника Госветинспекции края Марина Кульневская. - Руководство СПК «Северный» объяснило складирование трупов тем, что нужный специалист находился на больничном, и не смог произвести вынужденный убой скота.
В ведомстве также отметили, что на «Северном» массового падежа скота нет. Отход скота – 0,9%. То, что руководство своевременно не утилизировало туши павшего скота – серьезнейшее нарушение. И руководство кооператива, и сам «Северный» как юридическое лицо будут привлечены к административной ответственности. Руководителю грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому лицу – от 500 до 700 тысяч рублей.
Также животных хозяйства проверили лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Результат по всем экспертизам отрицательный. Тем не менее, ситуация на СПК «Северный» взята Госветинспекцией под особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU