2019-03-13T06:07:29+03:00
Происшествия

В Перми машина такси на большой скорости врезалась в магазин электроники

Водитель «Рено» отказался от прохождения медицинского освидетельствования
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД г.Пермифото: ГИБДД г.Перми
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Авария произошла утром, около шести часов. 27-летний водитель «Рено Логана» на большой скорости ехал по шоссе Космонавтов со стороны улицы Свиязева в сторону улицы Промышленная. Машина вылетела с трассы, врезалась в столб, а затем в витрину магазина электроники.

- По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - сообщили в городском управлении ГИБДД, - В результате ДТП молодой человек не пострадал, транспортное средство имеет механические повреждения.

По словам очевидцев, водитель был пьян. В Госавтоинспекции отметили, что молодой человек от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности. Кроме того, он не имел соответствующей категории для управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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