В Перми машина такси на большой скорости врезалась в магазин электроники
Авария произошла утром, около шести часов. 27-летний водитель «Рено Логана» на большой скорости ехал по шоссе Космонавтов со стороны улицы Свиязева в сторону улицы Промышленная. Машина вылетела с трассы, врезалась в столб, а затем в витрину магазина электроники.
- По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - сообщили в городском управлении ГИБДД, - В результате ДТП молодой человек не пострадал, транспортное средство имеет механические повреждения.
По словам очевидцев, водитель был пьян. В Госавтоинспекции отметили, что молодой человек от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности. Кроме того, он не имел соответствующей категории для управления транспортным средством.
ИСТОЧНИК KP.RU