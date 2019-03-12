В Прикамье 28-летний парень получил 13 лет за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 19:05 2019-03-12T19:05:42+03:00

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Страшным убийством закончились деревенские посиделки двух приятелей. В один из дней октября прошлого года 28-летний парень находился в доме своего приятеля. В состоянии алкогольного опьянения между мужчинами случилась ссора.

Преступник схватил ножи и нанес ими множественные удары по телу своего знакомого. От полученных травм мужчина погиб на месте.

После убийства злоумышленник, находясь в доме погибшего, обнаружил его автомобиль «Лада Калина», сел за руль и уехал.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, преступник был задержан. Его признали виновным сразу по двум статьям - "Убийство" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

На днях преступнику вынесли приговор - 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU