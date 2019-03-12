"Купил сани, чтобы отвезти тело убитого на Каму". В в Перми обнаружили зверски убитого 36-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-12T18:57:54+03:00

По подозрению в убийстве задержан его младший брат

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9 марта в одной из квартир на территории Кировского района Перми было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты сказали, что потерпевший получил множественные колотые и резанные раны тела.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство человека".

Убитым оказался 36-летний мужчина, а вскоре был задержан предполагаемый убийца - им оказался 33-летний брат погибшего.

Выяснилось, что в ночь на 8 марта братья были в своей квартире и распивали алкоголь. Произошел конфликт, который перерос в драку. Младший брат схватил нож и нанес своему родственнику несколько ударов по голове и телу.

Потерпевший скончался на месте.

- Намереваясь скрыть следы преступления, подозреваемый приобрел на рынке сани, на которых намеревался отвезти и сбросить тело брата в Каму, но осуществить задуманное не успел, так как был задержан, - пояснили в следствии.

Преступника арестовали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU