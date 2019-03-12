В Перми полицейские ищут опасного преступника

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-12T18:48:06+03:00

Он может передвигаться автостопом

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Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивают опасного преступника - Лапина Владимира, дата его рождения - 3 октября 1975 года.

Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. Как сообщают в правоохранительных органах, преступник передвигается автостопом на грузовом или легковом транспорте. Ведет бродяжнический образ жизни, склонен к употреблению алкоголя, наркотиков, мелким кражам.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые, лобная залысина, славянской внешности.

Был одет: утепленная куртка с капюшоном темно-синего цвета.

При себе имел черную спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, нужно сообщить по телефонам: 8-999-36-35-228, 8-922-32-09-037, +7(342)218-84-10 или 02.

Тем временем, в Кизеле осудили водителя, который пьяным сел за руль иномарки, разогнался, не справился с управлением и съехал в кювет. 22-летний пассажир иномарки, забывший пристегнуться, получил тяжкие телесные повреждения.

Виновник ДТП получил реальный срок - 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU