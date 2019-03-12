2019-03-12T15:51:24+03:00
Общество

Талан объявляет Недели однокомнатных квартир

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Фото пресс-службы "Талана"Фото пресс-службы "Талана"
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Компания «Талан» объявила Недели однокомнатных квартир в жилом комплексе «Доминант». Дом высокого класса расположен на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова, в самом центре Перми. Для комфорта жителей девелопер предусмотрел двухуровневый паркинг, приватный двор с собственной аллеей, стильный дизайн холла и множество интеллектуальных решений.

Однокомнатные квартиры в жилом комплексе «Доминант» идеально подходят для небольшой семьи, брутального холостяка или стильной леди. Уникальные форматы квартир удачно походят для необычного зонирования. Под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ. Окна с мультифункциональным остеклением обеспечивают дополнительное энергосбережение.На фасаде жилого комплекса предусмотрены короба под кондиционер. Из «Доминанта» открываются лучшие виды на эспланаду, Театр-Театр и Каму.

Только в марте можно приобрести 1-комнатные квартиры в стильном жилом комплексе «Доминант» с хорошей выгодой. Отделку квартиры можно выбрать на свой вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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