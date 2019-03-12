В Перми около 400 студентов выйдут на борьбу со снегом

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-12T16:23:32+03:00

Из города нужно вывести еще порядка 350 тысяч кубометров снега

Изменить размер текста: A A

В Перми на помощь городским властям и коммунальщикам придут студенты. Об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Студенческие отряды сами изъявили готовность помочь в уборке снега. Всего планируется, что к работам по уборке снега приступят 300-400 членов стройотрядов.

Также Анатолий Дашкевич отметил, что установившаяся теплая погода не позволяет эффективно использовать противогололедную подсыпку, поскольку ее смывает идущем дождем и таящим снегом.

- Подрядчикам еще необходимо вывезти в течение марта около 350 тысяч кубометров снега – с дорог 3 и 4 категории и частного сектора, - заявил Анатолий Дашкевич. - Задача №1 – удержать тротуары в нормальном состоянии, впереди снова похолодание, в связи с этим в районах организовано дежурство.

Напомним, глава Перми Дмитрий Самойлов получил представление от прокуратуры из-за плохой уборки снега. Станция «скорой помощи» сообщили о 200 пострадавших в мартовские дни.

Помощник прокурора Эльвира Салахиева из Перми о прокурорской проверке и предписаниях, выданных в адрес администрации города в связи с гололедом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU