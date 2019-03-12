2019-03-12T16:24:01+03:00
Происшествия

В центре Перми вновь образовался провал

Сейчас там ведутся работы, место огорожено
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД Пермифото: ГИБДД Перми
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Пермская Госавтоинспекция предупредила пермяков и гостей города о провале на дороге возле дома №94 по улице Куйбышева. На участке дороги, где просел грунт, ведутся работы, выставлены дорожные знаки.

Мы рекомендуем водителям соблюдать требования дорожных знаков и во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий быть предельно внимательными и осторожными, - обратились к автолюбителям в ГИБДД Перми.

Ранее мы писали, что в Прикамье обрушилось здание школьного спортзала из-за ошибок в проектировании. 7 марта в селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала на территории местной школы. К счастью, жертв и пострадавших не было, само здание не использовалось. Дети занимались физкультурой в коридоре школы. Выполненные работы оплачены администрацией Кочевского района на сумму более 10 миллионов рублей. Гайнским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России организована проверка причин и условий происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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