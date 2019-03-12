2019-03-12T13:44:02+03:00
Общество

«Невеста ждала в Грузии». В Прикамье жених погасил долги, чтобы вылететь на собственную свадьбу

Долг был небольшой, но из-за него молодого человека не выпускали за границу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ФССПфото: ФССП
Изменить размер текста:

Жителя Прикамья невеста ждала в Грузии, но молодой человек не мог вылететь за пределы страны, поскольку имел долги. Он задолжал 9 тысяч рублей Росгосстраху и более 5 тысяч рублей налоговым органам.

Занимаясь приготовлениями к свадьбе, молодой человек беспокоился о беспрепятственном пересечении границы. За две недели до вылета должник пришел в отдел судебных приставов и принес документы о выплатах. Молодой человек просил немедленно снять ограничение на вылет, однако судебный пристав сообщил, что документы будут направлены только после поступления денежных средств на расчетный счет приставов. Ограничение было снято как раз перед самым вылетом жениха.

- Как показывает практика, для того чтобы свободно перемещаться по миру, должникам следует избавляться от неоплаченных счетов минимум за две недели до предполагаемой даты путешествия, - сообщили в службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Талан объявляет Недели однокомнатных квартир
В Перми около 400 студентов выйдут на борьбу со снегом
В центре Перми вновь образовался провал
Водитель «Рено», в пьяном состоянии устроивший ДТП в Прикамье, осужден
В Перми начали работать ярмарки с белорусскими товарами
Прокуратурой мэру Перми вынесено представление за плохую уборку снега
В Перми стартует продажа билетов на Дягилевский фестиваль
В Прикамье рабочего насмерть придавило пятитонным станком
В Хохловке во время празднования Масленицы в «скорую» обратились восемь человек
В Прикамье подростка задержали при попытке угона иномарки
В Перми в ДТП пострадал кондуктор автобуса
До конца мая квартиру в ЖК «Лазурный» можно приобрести со скидкой
В Прикамье обрушилось здание школьного спортзала из-за ошибок в проектировании
«Передвигается автостопом». В Перми ищут опасного преступника
«До дома не доехал». В Прикамье пропал 31-летний мужчина, который отправился на электричке в Чусовой
«Сугроб спас ему жизнь». В Березниках пенсионер упал из окна шестого этажа и выжил