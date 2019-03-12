«Невеста ждала в Грузии». В Прикамье жених погасил долги, чтобы вылететь на собственную свадьбу

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-12T13:44:02+03:00

Долг был небольшой, но из-за него молодого человека не выпускали за границу

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Жителя Прикамья невеста ждала в Грузии, но молодой человек не мог вылететь за пределы страны, поскольку имел долги. Он задолжал 9 тысяч рублей Росгосстраху и более 5 тысяч рублей налоговым органам.

Занимаясь приготовлениями к свадьбе, молодой человек беспокоился о беспрепятственном пересечении границы. За две недели до вылета должник пришел в отдел судебных приставов и принес документы о выплатах. Молодой человек просил немедленно снять ограничение на вылет, однако судебный пристав сообщил, что документы будут направлены только после поступления денежных средств на расчетный счет приставов. Ограничение было снято как раз перед самым вылетом жениха.

- Как показывает практика, для того чтобы свободно перемещаться по миру, должникам следует избавляться от неоплаченных счетов минимум за две недели до предполагаемой даты путешествия, - сообщили в службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU