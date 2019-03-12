Водитель «Рено», в пьяном состоянии устроивший ДТП в Прикамье, осужден
Пьяный водитель «Рено Логан» на большой скорости гнал по улице Советская в Кизеле. В какой-то момент 23-летний молодой человек не справился с управлением и сначала выехал на полосу встречного, а затем и вовсе съехал в кювет. Машина перевернулась.
22-летний пассажир иномарки, забывший пристегнуться, получил тяжкие телесные повреждения. Он был госпитализирован.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Недавно состоялся суд. Виновник ДТП получил реальный срок - 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU