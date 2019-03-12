2019-03-12T12:23:13+03:00
Общество

В Перми начали работать ярмарки с белорусскими товарами

Пермяков будут принимать на двух площадках в марте
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба городской администрациифото: пресс-служба городской администрации
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Первая ярмарка работает до 17 марта на площадке перед ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79). Каждый день с 10 до 19 часов.

Вторая ярмарка начнет работу в понедельник, 18 марта и продлится до 24 марта. Посетителей ждут на площадке перед ДК им. Кирова (ул. Кировоградская, 26).

В обеих ярмарках принимают участие белорусские производители. Они привезли с собой продукты питания: мясные деликатесы, колбасу, рыбу, чай, сладости, Кроме того, в ассортименте имеются непродовольственные товары - верхняя одежда, нижнее и постельное белье, чулочно-носочные изделия, косметика и многое другое.

- Все представленные на ярмарке товары в доступной ценовой категории, - сообщают в мэрии города.

Тем временем, 18 марта стартует продажа билетов на Дягилевский фестиваль-2019. В первый день билеты на фестиваль можно будет приобрести в театре в порядке с 10 часов. С 14 часов продажа будет открыта на сайте Пермского театра оперы и балета и сайте Дягилевского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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