Мэру Перми вынесено представление за плохую уборку снега
За праздничные дни на станцию «скорой помощи» поступило около двухсот вызовов на уличные травмы.
- Только 7 марта, когда после оттепели снова вернулся мороз и город стал очень скользким, к нам поступил 51 вызов от людей, упавших на тротуаре, - сообщили в «скорой». - 8 марта было 45 вызовов, 9-го - 38. Травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей.
Краевая прокуратура проверила исполнение городскими властями законодательства в сфере благоустройства и выявила нарушения.
Ледяной коллапс наступил из-за отсутствия контроля со стороны администраций районов. Подрядные организации плохо убирали снег и лед на улицах города.
- Главе Перми прокурором города внесено представление, в котором потребовано принять строгие меры к лицам, допустившим такую ситуацию, - сообщили в краевой прокуратуре.
По каждому случаю причинения вреда здоровью пермякам правоохранительным органам поручено провести проверку, дать оценку действиям ответственных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU