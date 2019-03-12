2019-03-12T11:56:02+03:00
Общество

Мэру Перми вынесено представление за плохую уборку снега

Прокурор потребовал принять жесткие меры к виновным за ледяной каток на улицах города
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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За праздничные дни на станцию «скорой помощи» поступило около двухсот вызовов на уличные травмы.

- Только 7 марта, когда после оттепели снова вернулся мороз и город стал очень скользким, к нам поступил 51 вызов от людей, упавших на тротуаре, - сообщили в «скорой». - 8 марта было 45 вызовов, 9-го - 38. Травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей.

Краевая прокуратура проверила исполнение городскими властями законодательства в сфере благоустройства и выявила нарушения.

Ледяной коллапс наступил из-за отсутствия контроля со стороны администраций районов. Подрядные организации плохо убирали снег и лед на улицах города.

- Главе Перми прокурором города внесено представление, в котором потребовано принять строгие меры к лицам, допустившим такую ситуацию, - сообщили в краевой прокуратуре.

По каждому случаю причинения вреда здоровью пермякам правоохранительным органам поручено провести проверку, дать оценку действиям ответственных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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