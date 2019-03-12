2019-03-12T11:45:19+03:00
Звезды

В Перми стартует продажа билетов на Дягилевский фестиваль

Стоимость «вездехода» составит 10 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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18 марта стартует продажа билетов на Дягилевский фестиваль-2019. В первый день билеты на фестиваль можно будет приобрести в театре в порядке с 10 часов. С 14 часов продажа будет открыта на сайте Пермского театра оперы и балета и сайте Дягилевского фестиваля.

- Для продажи и в кассе, и на сайтах будет выделена своя квота, то есть зрители, пришедшие к 10 часам утра 18 марта в театр, не смогут приобрести билеты, которые мы выделим для продажи через сайт и наоборот, - сообщили в театре оперы и балета. - Каждая квота будет включать в себя места во всех ценовых категориях.

С 19 марта обе квоты будут объединены и билеты на события Дягилевского фестиваля будут продаваться в обычном порядке.

Кроме того, приобрести «вездеход» на все события фестиваля (кроме концертов в Художественной галерее) смогут победители розыгрыша, который будет устроен среди зрителей. Заявки будут приниматься с 11:00 12 марта до 17:00 14 марта на сайте Дягилевского фестиваля. 15 марта с помощью генератора случайных чисел будут определены 20 человек. Стоимость «вездехода» составит 10 000 рублей. Выкупить вездеход можно будет с 1 апреля.

Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 20 по 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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