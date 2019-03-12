В Прикамье рабочего насмерть придавило пятитонным станком

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-12T10:47:15+03:00

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Трагедия случилась на одном из предприятий Кунгура 11 марта. Рабочего придавило станком весом в пять тонн.

Дело о смерти рабочего расследуется в территориальном отделе СУ СК РФ в Кунгуре. Сейчас выясняются причины происшествия.

Ранее мы писали, в Прикамье на пожаре спасли шесть человек. 8 марта в Чусовом загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть города Чусовой Пермского края 8 марта. Горела квартира на первом этаже жилого дома по адресу: улица Школьная, 16.

- Когда приехали пожарные, наблюдалось открытое горение из окна первого этажа, подъезд находился в сильном задымлении, - рассказали чусовские пожарные. На пожаре звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, были спасены шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU