В Хохловке во время празднования Масленицы в «скорую» обратились восемь человек
Пермская станция скорой помощи рассказала, что 10 марта за медицинской помощью обратились восемь человек.
Пятерым людям, получившим травмы, медицинская помощь была оказана на месте. Еще один человек заболел и был госпитализирован.
Кроме того, два посетителя Масленицы получили серьезные травмы. Один с переломом лодыжки госпитализирован, второй уехал в травмпункт самостоятельно.
Напомним, что за прошлую неделю к ним поступило около двухсот вызовов на уличные травмы.
- Только 7 марта, когда после оттепели снова вернулся мороз и город стал очень скользким, к нам поступил 51 вызов от людей, упавших на тротуаре, - сообщили в «скорой». - 8 марта было 45 вызовов, 9-го - 38. Травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей,
ИСТОЧНИК KP.RU