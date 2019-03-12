В Хохловке во время празднования Масленицы в «скорую» обратились восемь человек

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-12T13:21:10+03:00

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Пермская станция скорой помощи рассказала, что 10 марта за медицинской помощью обратились восемь человек.

Пятерым людям, получившим травмы, медицинская помощь была оказана на месте. Еще один человек заболел и был госпитализирован.

Кроме того, два посетителя Масленицы получили серьезные травмы. Один с переломом лодыжки госпитализирован, второй уехал в травмпункт самостоятельно.

Напомним, что за прошлую неделю к ним поступило около двухсот вызовов на уличные травмы.

- Только 7 марта, когда после оттепели снова вернулся мороз и город стал очень скользким, к нам поступил 51 вызов от людей, упавших на тротуаре, - сообщили в «скорой». - 8 марта было 45 вызовов, 9-го - 38. Травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей,

ИСТОЧНИК KP.RU