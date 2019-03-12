В Прикамье подростка задержали при попытке угона иномарки

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-12T09:45:35+03:00

Хозяйка авто увидела, что парень проник в ее автомобиль и вызвала полицию

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Несовершеннолетний парень задержан при попытке угнать автомобиль в Краснокамске.

Ночью женщина увидела, как молодой человек залазит в ее автомобиль «Фольцваген Гольф». Она сразу же позвонила в полицию, на место выехала следственно-оперативная группа.

Молодой человек разбил окно иномарки и проник в машину для того, чтобы ее ограбить. В автомобиле он увидел запасную пару ключей и он решил угнать иномарку. Однако начать движение он не успел, полицейские задержали подростка на месте преступления.

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение автомобилем без цели хищения. Продолжается предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье полиция проводит проверку по факту драки кондуктора с пассажиркой. По словам очевидцев, женщина зашла в автобус в наркотическом опьянении

ИСТОЧНИК KP.RU