В Перми в ДТП пострадал кондуктор автобуса

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-12T09:08:59+03:00

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Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня, 12 марта, в Перми около 8.30 утра.

На перекрестке улиц Героев Хасана и Чкалова в автобус 74-го маршрута врезалась иномарка.

- По предварительной информации, 26-летний водитель «Киа Рио». Поворачивая направо, не предоставил преимущество автобусу и допустил столкновение, - рассказали в городском управлении ГИБДД.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил кондуктор автобуса. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Пермском крае автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку. Она выбежала на дорогу из-за стоящей машины. 10 марта в Ильинском районе Пермского края произошло смертельное ДТП. Днем по дороге в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 42-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU