2019-03-12T08:49:06+03:00
Происшествия

В Прикамье обрушилось здание школьного спортзала из-за ошибок в проектировании

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото предоставлено читателемфото предоставлено читателем
Изменить размер текста:

7 марта в селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала на территории местной школы. К счастью, жертв и пострадавших не было, само здание не использовалось. Дети занимались физкультурой в коридоре школы.

Заказчиком строительства выступала администрация Кочевского района. Но еще в прошлом году стройка была заморожена. Подрядчик, ООО «Приоритет» сообщил администрации района, что дальнейшее строительство невозможно без изменения проектной документации. Здание в любой момент может рухнуть. Место стройки было огорожено по представлению районной прокуратуры, это и спасло от несчастья.

Еще до ЧП подрядчик обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием расторжения муниципального контракта. Он сообщил, что строящийся объект имеет арочную конструкцию крыши с креплением ее по центру к несущей кирпичной стене, разделяющей спортивный зал от подсобных помещений. Вместе с тем, сами узлы крепления проектом не разработаны, рабочие чертежи отсутствуют, сметой также не учтена стоимость дополнительных материалов. Это может привести к обрушению.

Арбитражный суд постановил расторгнуть муниципальный контракт. И как оказалось, подрядчик оказался прав. Крыша спортзала рухнула.

Выполненные работы оплачены администрацией Кочевского района на сумму более 10 миллионов рублей.

- Сейчас Гайнским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России организована проверка причин и условий происшествий, - сообщили в прокуратуре района. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хохловку во время празднования масленицы «скорая» выезжала восемь раз
В Прикамье подростка задержали при попытке угона иномарки
В Перми в ДТП пострадал кондуктор автобуса
До конца мая квартиру в ЖК «Лазурный» можно приобрести со скидкой
«Передвигается автостопом». В Перми ищут опасного преступника
«До дома не доехал». В Прикамье пропал 31-летний мужчина, который отправился на электричке в Чусовой
«Родился в рубашке». В Березниках мужчина из окна шестого этажа в сугроб упал пенсионер
В Перми в дело о начислении собственнику жилья более двух миллионов рублей вмешалась прокуратура
В Прикамье директор и воспитатели детского сада наказаны за поборы
Девушку, которая ушла из дома в Березниках, не закрыв дверь, нашли мертвой
В Перми в жилом доме обрушился потолок
В Прикамье ученик случайно выстрелил из пневматики в одноклассницу
В Пермском крае автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку
«Умный город» стал центральной темой XIV Камского форума
«Сломала ребра». В Перми замминистра попала в больницу после падения на скользкой улице
Минстрой РФ включил Пермь и Березники в список городов-пилотов федерального проекта «Умный город»
В Прикамье детей с ранними стадиями рака отправят на лечение за счёт средств резервного фонда
«Свободу Мишке». На улице Перми обнаружили живого медведя на привязи
Пермяку, который подозревается в избиении полуторагодовалого ребенка, дали 5 суток ареста
«Просто утро понедельника в Березниках». В Прикамье полиция проводит проверку по факту драки кондуктора с пассажиркой
Пермские власти обвинили подрядчиков в нарушении технологии при уборке снега с тротуаров
В Перми женщина, которая не смогла уехать в отпуск из-за болезни ребенка, отсудила деньги за путевку
«Вынесли модный приговор». В Прикамье судебные приставы по интернету разыскали должницу, которая продавала вещи
Избитый и оставленный на балконе малыш из Перми находится в нейрохирургии детской краевой больницы
В Прикамье пьяный пассажир такси отказался платить и попытался угнать авто
В Перми состоится «Ярмарка недвижимости»
«Сбил на машине и уехал». В Перми спасают лисенка Фокса, которой умирал на дороге