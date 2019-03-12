В Прикамье обрушилось здание школьного спортзала из-за ошибок в проектировании

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-12T08:49:06+03:00

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7 марта в селе Усть-Силайка рухнуло здание строящегося спортзала на территории местной школы. К счастью, жертв и пострадавших не было, само здание не использовалось. Дети занимались физкультурой в коридоре школы.

Заказчиком строительства выступала администрация Кочевского района. Но еще в прошлом году стройка была заморожена. Подрядчик, ООО «Приоритет» сообщил администрации района, что дальнейшее строительство невозможно без изменения проектной документации. Здание в любой момент может рухнуть. Место стройки было огорожено по представлению районной прокуратуры, это и спасло от несчастья.

Еще до ЧП подрядчик обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием расторжения муниципального контракта. Он сообщил, что строящийся объект имеет арочную конструкцию крыши с креплением ее по центру к несущей кирпичной стене, разделяющей спортивный зал от подсобных помещений. Вместе с тем, сами узлы крепления проектом не разработаны, рабочие чертежи отсутствуют, сметой также не учтена стоимость дополнительных материалов. Это может привести к обрушению.

Арбитражный суд постановил расторгнуть муниципальный контракт. И как оказалось, подрядчик оказался прав. Крыша спортзала рухнула.

Выполненные работы оплачены администрацией Кочевского района на сумму более 10 миллионов рублей.

- Сейчас Гайнским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России организована проверка причин и условий происшествий, - сообщили в прокуратуре района. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU