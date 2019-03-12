2019-03-12T07:52:18+03:00
Происшествия

«Передвигается автостопом». В Перми ищут опасного преступника

43-летний Владимир Лапин разыскивается за совершение умышленного причинение тяжкого вреда здоровью
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивается 43-летний пермяк Владимир Валентинович Лапин.

Мужчина передвигается автостопом на грузовиках, легковых автомобилях, ведет бродяжнический образ жизни. Также он склонен к употреблению. Алкоголя и наркотиков. Может совершать мелкие кражи из сетевых магазинов. На ночь остается в притонах.

Приметы: лобная залысина, волосы русые, рост 180 см, среднего телосложения, славянской внешности. Одет в утепленную куртку темно-синего цвета с капюшоном.

Он разыскивается за совершение умышленного причинение тяжкого вреда здоровью. При получении любой информации о разыскиваемом полиция просит сообщить по телефону 8-999-363-52-28, 8-342-21-88-41 или 02.

Ранее мы писали, что в Прикамье пропал 31-летний мужчина, который отправился на электричке в Чусовой. Евгений Колпаков ушел из дома в Перми еще 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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