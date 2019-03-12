«Передвигается автостопом». В Перми ищут опасного преступника

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-12T07:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивается 43-летний пермяк Владимир Валентинович Лапин.

Мужчина передвигается автостопом на грузовиках, легковых автомобилях, ведет бродяжнический образ жизни. Также он склонен к употреблению. Алкоголя и наркотиков. Может совершать мелкие кражи из сетевых магазинов. На ночь остается в притонах.

Приметы: лобная залысина, волосы русые, рост 180 см, среднего телосложения, славянской внешности. Одет в утепленную куртку темно-синего цвета с капюшоном.

Он разыскивается за совершение умышленного причинение тяжкого вреда здоровью. При получении любой информации о разыскиваемом полиция просит сообщить по телефону 8-999-363-52-28, 8-342-21-88-41 или 02.

Ранее мы писали, что в Прикамье пропал 31-летний мужчина, который отправился на электричке в Чусовой. Евгений Колпаков ушел из дома в Перми еще 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU