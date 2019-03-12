«До дома не доехал». В Прикамье пропал 31-летний мужчина, который отправился на электричке в Чусовой

СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-12T07:16:41+03:00

Евгений Колпаков ушел из дома в Перми еще 5 марта

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В Прикамье разыскивают 31-летнего уроженца Чусового Евгения Андреевича Колпакова. 5 марта он ушел из дома в Перми

Известно, что 7 марта вечером сел в электричку на станции Молодежная в сторону Чусового. Но дома он так и не появился. Знакомые его не видели, возможно не доехал до Чусового, высадили раньше или сам вышел.

- Очень прошу помочь найти его, - сообщает жена Мария. - Дома его ждет и волнуется его семья. Мы обзвонили больницы и отделения полиции, нигде его нет. Никто не знает, где он.

Был одет в темно-синюю курточку с темно-красными вставками, под правой лопаткой термонаклейка в виде маленькой кошки красного цвета, серые штаны, чёрные кроссовки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Колпакова, просят сообщить в полицию 02 (с сотового 102) или его жене Марии (89128828635).

ИСТОЧНИК KP.RU