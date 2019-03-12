2019-03-12T06:57:35+03:00
Происшествия

«Родился в рубашке». В Березниках мужчина из окна шестого этажа в сугроб упал пенсионер

Сугроб спас ему жизнь
Константин КЯКИНЕН
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11 марта утром в Березниках из окна шестого этажа выпал мужчина. Падение смягчил сугроб высотой в два метра.

- ЧП произошло в многоквартирном доме за вторым универсамом, - сообщили очевидцы. - Пожилого человека увезли на скорой помощи.

Пользователи соцсетей шутят, что хорошо, что есть какая-то польза от того, что не вывозят вовремя снег. Также кто-то предположил, что дедушка мог мыть окна и сорвался вниз.

- Можно сказать, что мужчина родился в рубашке, - рассказали в краевой больнице имени Вагнера. – Он поступил вчера в отделение травматологии с ушибами.

Тем временем, как мы сообщали, полуторагодовалый ребенок, над которым издевался отчим, находится в нейрохирургическом отделении детской краевой клинической больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили нам в пресс-службе клиники. Он был доставлен с травмами легкого характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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