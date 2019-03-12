В Перми в дело о начислении собственнику жилья более двух миллионов рублей вмешалась прокуратура
Несмотря на то, что управляющая компания «Свой дом» принесла свои извинения собственнику квартиры в доме по ул. Павла Соловьева, 6 за начисление более двух миллионов рулей за коммунальные услуги, прокуратура Свердловского района продолжает проверку этого вопиющего факта.
Напомним, что пермяку пришел счет за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение за февраль в размере 2, 1 млн рублей. Управляющая компания «прописала» в квартире собственника более 4 тысяч жильцов.
Позднее ошибку в платежке управляющая компания объяснила сбоем в программе. Собственнику квартиры выставлен новый счет - 538 рублей.
Тем не менее, прокурором района директору УК внесено представление, материалы проверки направлены в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU