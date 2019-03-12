2019-03-12T06:43:25+03:00
Общество

В Перми в дело о начислении собственнику жилья более двух миллионов рублей вмешалась прокуратура

Управляющая компания «прописала» в квартире пермяка более 4 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Несмотря на то, что управляющая компания «Свой дом» принесла свои извинения собственнику квартиры в доме по ул. Павла Соловьева, 6 за начисление более двух миллионов рулей за коммунальные услуги, прокуратура Свердловского района продолжает проверку этого вопиющего факта.

Напомним, что пермяку пришел счет за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение за февраль в размере 2, 1 млн рублей. Управляющая компания «прописала» в квартире собственника более 4 тысяч жильцов.

Позднее ошибку в платежке управляющая компания объяснила сбоем в программе. Собственнику квартиры выставлен новый счет - 538 рублей.

Тем не менее, прокурором района директору УК внесено представление, материалы проверки направлены в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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