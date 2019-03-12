В Прикамье директор и воспитатели детского сада наказаны за поборы

СЕГОДНЯ 06:22 2019-03-12T06:22:40+03:00

Родители должны были приобретать канцелярские и хозяйственные товары, а также сдавать деньги на игровую площадку

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В Кунгуре за незаконные поборы с родителей к ответственности привлечены детский сад и его директор. Заявление о незаконных сборах поступило в городскую прокуратуру. Была проведена проверка, в ходже которой выяснилось, что МАОУ «Начальная школа - детский сад № 15» нарушала права детей на получение бесплатного и доступного дошкольного образования.

Было установлено, что в 2017 и 2018 годах с родителей воспитанников детского сада собирали деньги на обустройство игровых площадок, им выдавали списки с указанием перечня канцлерских и хозяйственных товаров, необходимых для приобретения в детский сад.

- Таким образом, фактически на родителей была возложена обязанность по финансированию материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса в детском саду при наличии краевого и местного финансирования, - сообщили в краевой прокуратуре. - По результатам проверки директор и два воспитателя учреждения привечены к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора детский сад приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время штраф заплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU