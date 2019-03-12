Девушку, которая ушла из дома в Березниках, не закрыв дверь, нашли мертвой

СЕГОДНЯ 06:12 2019-03-12T06:12:07+03:00

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Пропавшую в Березниках 22-летнюю девушку нашли погибшей. В ночь на 3 марта она ушла из дома, даже не закрыв дверь. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

К сожалению, девушка мертва. Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего. Одна из версий случившегося – переохлаждение.

Тем временем, в Прикамье ученик случайно выстрелил из пневматики в одноклассницу. Пуля попала в правую ногу девочки. В школе Прикамья произошло ЧП - ученик стрелял из винтовки в мишень, но пуля отрикошетила и попала в его одноклассницу. В начале марта дети одной из школ Березников готовились к игре «Зарница». Тренировались они в спортивном зале. Один из учеников стрелял по мишеням, но промахнулся. Пуля отрикошетила от стены и попала в паховую область правой ноги его одноклассницы.

ИСТОЧНИК KP.RU