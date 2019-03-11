2019-03-11T19:10:11+03:00
Происшествия

В Перми в жилом доме обрушился потолок

Пострадавших в ЧП нет
Елена КОНОВА
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--Фото: Юлия Лоза
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В Перми в аварийном доме по улице Социалистическая, 13 произошло обрушение потолка с потолочным перекрытием. Это случилось в квартире на третьем этаже. На место выезжали сотрудники службы спасения. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в результате ЧП пострадавших нет.

- Управление жилищных отношений готово предоставить людям маневренное жилье, сотрудники администрации Орджоникидзевского района обходят квартиры, на переселение в маневренный фонд уже дали согласие 5 человек, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас с жильцами работает администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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