2019-03-11T17:21:12+03:00
Общество

В Прикамье ученик случайно выстрелил из пневматики в одноклассницу

Пуля попала в правую ногу девочки
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В школе Прикамья произошло ЧП - ученик стрелял из винтовки в мишень, но пуля отрикошетила и попала в его одноклассницу.

В начале марта дети одной из школ Березников готовились к игре «Зарница». Тренировались они в спортивном зале. Один из учеников стрелял по мишеням, но промахнулся. Пуля отрикошетила от стены и попала в паховую область правой ноги его одноклассницы.

- Учитель в это время находилась в тренерской, оставив детей без присмотра, - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края. - А это грубое нарушение правил техники безопасности. Администрации школы также следовало незамедлительно вызвать скорую помощь, чего они не сделали. В результате этого, спустя время, ребенок попал в больницу.

В ведомстве отмечают - конфликта или разногласий между одноклассниками не было. Их родители не имеют претензий друг к другу.

- По данному инциденту проводится проверка, после чего будет решаться вопрос о выборе меры наказания для директора и педагога, - добавили в Министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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