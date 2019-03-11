В Пермском крае автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-11T16:19:58+03:00

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10 марта в Ильинском районе Пермского края произошло смертельное ДТП. Днем по дороге в направлении Перми двигался автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 42-летний водитель.

- 10-летняя девочка, по предварительной информации, выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - В результате аварии девочка получила смертельную травму.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что за праздники на территории края произошло 17 аварий, в результате которых 2 человека погибли, 26 получили травмы различной степени тяжести. Из пострадавших 7 человек -несовершеннолетние.

- За 2 месяца 2019 на территории Пермского края произошло 166 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,7%, - добавили в пресс-службе. - В результате ДТП погибли 9 человек (снижение на 47,1%) и 168 получили травмы различной степени тяжести (рост на 17,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU