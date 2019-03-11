«Сломала ребра». В Перми замминистра попала в больницу после падения на скользкой улице
Утром 11 марта заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх шла на работу и упала на скользкой улице.
- У нее перелом ребер, - сообщили нам в пресс-службе правительства.
Напомним, последние несколько дней на улицах города происходит что-то ужасное - гололед, люди падают, получают переломы и сильные ушибы. За три дня горожане из-за травм от гололеда вызывали «скорую» как минимум 134 раза. Мы рассказывали о том, куда пермякам жаловаться на гололед, сосульки и сугробы:
МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30;
МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00;
МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61;
МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62;
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70;
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35;
МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15;
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87.
ИСТОЧНИК KP.RU