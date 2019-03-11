«Сломала ребра». В Перми замминистра попала в больницу после падения на скользкой улице

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-11T15:08:33+03:00

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Утром 11 марта заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх шла на работу и упала на скользкой улице.

- У нее перелом ребер, - сообщили нам в пресс-службе правительства.

Напомним, последние несколько дней на улицах города происходит что-то ужасное - гололед, люди падают, получают переломы и сильные ушибы. За три дня горожане из-за травм от гололеда вызывали «скорую» как минимум 134 раза. Мы рассказывали о том, куда пермякам жаловаться на гололед, сосульки и сугробы:

МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30;

МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00;

МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61;

МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62;

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70;

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35;

МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15;

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87.

ИСТОЧНИК KP.RU