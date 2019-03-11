2019-03-11T14:35:33+03:00
Общество

В Прикамье детей с ранними стадиями рака отправят на лечение за счёт средств резервного фонда

Шансы на выздоровление при проведении такого лечения очень высоки
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На заседании Правительства Пермского края глава региона Максим Решетников заявил о готовности краевых властей оказать поддержку семьям, в которых у детей выявлен рак на ранних стадиях.

Вопрос был поднят в феврале во время совещания по развитию онкопомощи в Прикамье. По информации краевого Министерства здравоохранения, в регионе у нескольких детей выявлен рак головного мозга на ранних стадиях. Развитие заболевания можно предотвратить при проведении протонной терапии, которая не оказывается на территории региона. Высокотехнологичное лечение проводится в Санкт-Петербурге.

Губернатор Максим Решетников дал поручение региональным Министерству финансов и Министерству здравоохранения подготовить проект Постановления о направлении из резервного фонда средств на лечение детей с онкозаболеваниями. В общей сложности будет выделено 15 млн рублей. Предполагается, что документ будет подписан после праздников.

«Оперативно подготовьте проект Постановления о выделении средств, чтобы всех нуждающихся детей как можно скорее отправить на лечение», – подчеркнул губернатор

По словам министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, шансы на выздоровление при проведении такого лечения очень высоки, однако данный вид лечения не входит в программу обязательного медицинского страхования и не оказывается на территории России бесплатно.

«Оптимальным выбором для педиатрической категории пациентов с опухолью головного мозга является протонная терапия: она обладает минимальным разрушающим действием на растущие здоровые ткани, но в то же время позволяет значительно увеличить дозу радиации, подаваемую непосредственно в опухолевую клетку. Эффективность лечения протонами опухолей головного мозга в ряде случаев достигает 90%», – пояснила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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