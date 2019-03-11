«Свободу Мишке». Удивленные пермяки обнаружили у ДК Гагарина живого медведя

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-11T14:25:22+03:00

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Утром пермяки, которые проходили мимо ДК им. Гагарина, застали удивительную картину. Живой медведь сидел на привязи.

- Я пришел на тренировку в спорткомплекс «Олимпия» и увидел за окном медведя, - написал на своей страничке в Фейсбук Антон Черезов. - Он сделал фото и снял видео, как медведь ходит взад, вперед. Видимо в ДК Гагарина какой-то мини-цирк приехал. Привязали беднягу. Он там аж штукатурку с лесенки от скуки ободрал.

Пермяки в комментариях требуют «Свободу Мишке» и задают вопрос: «Где природоохранная прокуратура?!».

В ДК им. Гагарина подтвердили, что медведь цирковой, он приехал на выступление.

Ранее мы писали, что в Перми ветеринары борются за жизнь маленького лисенка. Зверька нашли на дороге, его привезли в клинику. Ему дали кличку Фокс. Как сообщает руководитель станции скорой помощи для животных Семен Филипповский у лисенка перелом таза. Кроме того, у него сильное переохлаждение. Неизвестно, сколько он пролежал на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU