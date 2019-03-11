Пермяку, который избил и закрыл на балконе полуторагодовалого ребенка, дали 10 суток ареста

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-11T14:15:06+03:00

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Мировой судья Свердловского района арестовал отчима, который избил и удерживал несколько часов на балконе маленького ребенка, на 10 суток.

Напомним, что 10 марта ночью отчим избил малыша, которому 1 год и 4 месяцев, и выкинул на балкон. Одна из жительниц дома по улице Революции услышала шум в соседней квартире - сильно плакал и кричал ребенок. Она вызвала полицию. Женщина пыталась успокоить дебошира, но он ее обматерил.

Наряд Росгвардии нашел ребенка на балконе, он госпитализирован в больницу. А мать, по словам соседки, вернулась домой только около 6 утра. Отчима, находившегося в состоянии опьянения, доставили в дежурную часть. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении мужчины заведено уголовное дело.

А ребенок, над которым четыре часа издевался отчим, находится в нейрохирургическом отделении детской краевой клинической больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили нам в пресс-службе клиники. Он был доставлен с травмами легкого характера.

ИСТОЧНИК KP.RU