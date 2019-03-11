2019-03-11T13:29:34+03:00
Происшествия

«Просто утро понедельника в Березниках». В Прикамье полиция проводит проверку по факту драки кондуктора с пассажиркой

По словам очевидцев, женщина зашла в автобус в наркотическом опьянении
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: группа "ЧП Березники!"фото: группа "ЧП Березники!"
Изменить размер текста:

Очередной случай драки кондуктор с пассажиркой произошел 11 марта в автобусе №11 в Березниках. Как сообщили свидетели конфликта, «пассажирка ехала в наркотическом состоянии, обзывала кондуктора матом, а потом еще и пнула. Что должна делать кондуктор в этой ситуации?»

Но не все оказались в этой ситуации на стороне кондуктора. «У нее в должностной инструкции написано, что она должна была делать. Но никак не драться с пассажиркой! Остановили бы автобус и с помощью водителя девушку высадили. И почему они ее на входе не развернули, видя ее состояние? Они за лишние 25 рублей кого угодно запускают, а потом удивляются, что те неадекватно себя ведут!»

«Ничего необычного, просто утро понедельника в Березниках», - спокойно реагируют третьи.

В краевой полиции сообщили, что по факту, указанному в соцсетях, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минстрой РФ включил Пермь и Березники в список городов-пилотов федерального проекта «Умный город»
В Прикамье детей с ранними стадиями рака отправят на лечение за счёт средств резервного фонда
«Свободу Мишке». Удивленные пермяки обнаружили у ДК Гагарина живого медведя
Пермяку, который избил и закрыл на балконе полуторагодовалого ребенка, дали 10 суток ареста
Пермские власти обвинили подрядчиков в нарушении технологии при уборке снега с тротуаров
В Перми женщина, которая не смогла уехать в отпуск из-за болезни ребенка, отсудила деньги за путевку
«Вынесли модный приговор». В Прикамье судебные приставы по интернету разыскали должницу, которая продавала вещи
В Перми избитый и оставленный на балконе малыш находится в нейрохирургии детской краевой больницы
В Прикамье пьяный пассажир такси отказался платить и попытался угнать авто
В Перми состоится «Ярмарка недвижимости»
«Сбил на машине и уехал». В Перми спасают лисенка Фокса, которой умирал на дороге