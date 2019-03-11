«Просто утро понедельника в Березниках». В Прикамье полиция проводит проверку по факту драки кондуктора с пассажиркой

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-11T13:29:34+03:00

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Очередной случай драки кондуктор с пассажиркой произошел 11 марта в автобусе №11 в Березниках. Как сообщили свидетели конфликта, «пассажирка ехала в наркотическом состоянии, обзывала кондуктора матом, а потом еще и пнула. Что должна делать кондуктор в этой ситуации?»

Но не все оказались в этой ситуации на стороне кондуктора. «У нее в должностной инструкции написано, что она должна была делать. Но никак не драться с пассажиркой! Остановили бы автобус и с помощью водителя девушку высадили. И почему они ее на входе не развернули, видя ее состояние? Они за лишние 25 рублей кого угодно запускают, а потом удивляются, что те неадекватно себя ведут!»

«Ничего необычного, просто утро понедельника в Березниках», - спокойно реагируют третьи.

В краевой полиции сообщили, что по факту, указанному в соцсетях, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU